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Новости Экономика | 6 января 2017 | 12:09
Завершилась оценка предложений претендентов на поставку новых трамвайных вагонов
В начале 2016 года АО «Даугавпилс сатиксме» объявило открытый конкурс «Приобретение трамвайных вагонов в рамках развития в городе Даугавпилсе дружественной среде инфраструктуры общественного транспорта», идентификационный № ASDS/2015/106 KF. На «А» часть конкурса заявки подали 4 претендента.
Ознакомившись с предложениями всех заявителей, 5 января 2017 года закупочная комиссия АО «Даугавпилс сатиксме» приняла решение по «А» части конкурса присвоить право заключить договор закупки с объединением ОАО «Управляющая компания Холдинга «Белкоммунмаш»» (регистрационный № 100205408, юридический адрес ул. Переходная, 64, Минск, 220070, Республика Беларусь) и SIA “VIRTUS SV” (регистрационный № 40003601516, юридический адрес ул. Ломоносова, 9B, Рига, LV-1019) на сумму 2 094 400,00 (два миллиона девяносто четыре тысячи четыреста евро и 00 центов) без НДС. Предложения ОАО «Управляющая компания Холдинга «Белкоммунмаш»» и SIA “VIRTUS SV” отвечают требованиям Положения открытого конкурса и соответствуют самой низкой цене. Предложения предусматривают поставку 8 четырёхосных трамвайных вагонов.
Принимая во внимание доступное финансирование, другие части конкурса закончились безрезультатно.
В соответствии с требованиями к отрытому конкурсу претенденты в течение 15 рабочих дней после получения решения имеют право в соответствии с 77 статьёй закона о закупке общественных услуг подать заявление о нарушениях в Бюро по надзору за закупками. Поэтому нельзя считать, что закупочная процедура закончена.
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