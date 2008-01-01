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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
Гороскоп на день
Дева
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Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 января 2017 | 10:05
Резекненское предприятие получило приз
Участвуя в конкурсе "Приз за экспорт и инновации", который проводит Латвийское агентство инвестиций и развития совместно с Министерством экономики, Резекненское предприятие ООО «Gravtex» получило второе призовое место в номинации «Промышленный дизайн».
ООО «Gravtex» производит различные изделия из дерева ручной работы, среди которых современные и практичные заборы, декоративные ограждения, а также стеновые панели.
Владелец предприятия Андрис Филипёнок отмечает: «В основном мы изготавливает товары на заказ. Мы разработали каталоги, благодаря которым клиенты могут ознакомиться с вариантами дизайна, выбрать определённые орнаменты и материалы. Клиенты также могут предлагать свой уникальный дизайн, который мы претворяем в жизнь».
Предприятие активно работает, чтобы его производство узнавали и на рынках заграницей. Как отмечает сам член правления ООО «Gravtex», предприятие гордится своими деловыми поездками в Россию, Финляндию, Норвегию и Нидерланды, во время которых сотрудники предприятия вдохновились идеями для дальнейшего развития, узнали о новейших технологических решениях. Отзывчивость и признательность клиентов мотивирует реализовывать и дальнейшие планы развития предприятия.
Конкурс "Приз за экспорт и инновации" проводится уже двенадцатый год подряд. В целом, на конкурс в 2016 году было получено 117 заявлений в 5 категориях от различных предприятий Латвии, из которых в финал попали только 32 предприятия.
Цель конкурса – выразить признание и чествовать латвийских коммерсантов, добившихся хороших результатов в производстве новых экспортоспособных продуктов, в обеспечении местного рынка высококачественными местными изделиями, во внедрении инноваций и разработке промышленного дизайна.
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