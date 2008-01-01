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Новости Латвия | 6 января 2017 | 10:05

Резекненское предприятие получило приз

rezekneszinas.lv

Участвуя в конкурсе "Приз за экспорт и инновации", который проводит Латвийское агентство инвестиций и развития совместно с Министерством экономики, Резекненское предприятие ООО «Gravtex» получило второе призовое место в номинации «Промышленный дизайн».

ООО «Gravtex» производит различные изделия из дерева ручной работы, среди которых современные и практичные заборы, декоративные ограждения, а также стеновые панели.

Владелец предприятия Андрис Филипёнок отмечает: «В основном мы изготавливает товары на заказ. Мы разработали каталоги, благодаря которым клиенты могут ознакомиться с вариантами дизайна, выбрать определённые орнаменты и материалы. Клиенты также могут предлагать свой уникальный дизайн, который мы претворяем в жизнь».

Предприятие активно работает, чтобы его производство узнавали и на рынках заграницей. Как отмечает сам член правления ООО «Gravtex», предприятие гордится своими деловыми поездками в Россию, Финляндию, Норвегию и Нидерланды, во время которых сотрудники предприятия вдохновились идеями для дальнейшего развития, узнали о новейших технологических решениях. Отзывчивость и признательность клиентов мотивирует реализовывать и дальнейшие планы развития предприятия.

Конкурс "Приз за экспорт и инновации" проводится уже двенадцатый год подряд. В целом, на конкурс в 2016 году было получено 117 заявлений в 5 категориях от различных предприятий Латвии, из которых в финал попали только 32 предприятия.

Цель конкурсавыразить признание и чествовать латвийских коммерсантов, добившихся хороших результатов в производстве новых экспортоспособных продуктов, в обеспечении местного рынка высококачественными местными изделиями, во внедрении инноваций и разработке промышленного дизайна.

rezekneszinas.lv

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