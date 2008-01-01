В Прейльской волости столкнулись два автомобиля

Новости Происшествия | 6 января 2017 | 09:56

Пресс-фото Пресс-фото

5 января в стране зарегистрирован 101 случай ДТП, всего пострадало 9 человек. В рамках дорожного движения, было составлено 436 административных протоколов, в том числе 94 за превышение скорости и 6 за вождение в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

5 января в 20:10, в Прейльской волости, на трассе Краслава – Прейли – Мадона, мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем Audi, выехал на встречную полосу, и в результате столкнулся с двигающимся напротив автомобилем Volvo V70, которым управлял мужчина 1987 г.р. В результате ДТП, с полученными травмами в медицинское учреждение был доставлен водитель Audi.

D-fakti.lv