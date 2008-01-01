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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
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Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 6 января 2017 | 09:56
В Прейльской волости столкнулись два автомобиля
5 января в стране зарегистрирован 101 случай ДТП, всего пострадало 9 человек. В рамках дорожного движения, было составлено 436 административных протоколов, в том числе 94 за превышение скорости и 6 за вождение в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.
5 января в 20:10, в Прейльской волости, на трассе Краслава – Прейли – Мадона, мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем Audi, выехал на встречную полосу, и в результате столкнулся с двигающимся напротив автомобилем Volvo V70, которым управлял мужчина 1987 г.р. В результате ДТП, с полученными травмами в медицинское учреждение был доставлен водитель Audi.
D-fakti.lv
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