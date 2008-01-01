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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
Гороскоп на день
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24 сентября
- 23 октября
Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 января 2017 | 09:12
Пятница, 6 января: будет еще холоднее
Сегодня в Латвии усилится влияние области повышенного давления, ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Только на западе страны местами может пройти снег, небольшая метель, которая резко ухудшит видимость на дорогах. Местами дороги будут скользкими. Переменная облачность ожидается в восточных районах.
Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек, на взморье 5-10 м/сек, порывами до 19 м/сек. Днем его скорость ослабнет до 2-7 м/сек.
Максимальная температура воздуха днем на западе составит -8…-13 градусов, на востоке -12…-17.
В столице обойдется без существенных осадков, днем будет мороз -11..-13 градусов.
Медицинский тип погоды сменится с третьего на второй, благоприятный.
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