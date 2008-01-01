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Новости Латвия | 6 января 2017 | 09:12

Пятница, 6 января: будет еще холоднее

flickr.com/dobrych

Сегодня в Латвии усилится влияние области повышенного давления, ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Только на западе страны местами может пройти снег, небольшая метель, которая резко ухудшит видимость на дорогах. Местами дороги будут скользкими. Переменная облачность ожидается в восточных районах.

Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/сек, на взморье 5-10 м/сек, порывами до 19 м/сек. Днем его скорость ослабнет до 2-7 м/сек.

Максимальная температура воздуха днем на западе составит -8…-13 градусов, на востоке -12…-17.

В столице обойдется без существенных осадков, днем будет мороз -11..-13 градусов.

Медицинский тип погоды сменится с третьего на второй, благоприятный.

LSM

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