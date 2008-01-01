Латгалия является рассадником конопли

Новости Происшествия | 5 января 2017 | 20:29

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В Латвии растет число тех, кто употребляет марихуану — таковы данные Госполиции. И «травку» чаще не привозят из других стран, но выращивают в стране: за первые девять месяцев 2016-го почти треть конопляных «плантаций» обнаружили близ восточной границы — в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает Latvijas Radio.

В последние два года в Латвии обнаружили 56 конопляных «плантаций». По данным Госполиции, за первые девять месяцев прошлого года — 34: по десять — на территории Латгальского, Рижского и Земгальского региональных управлений Госполиции, остальные — в Курземе и Видземе.

Коноплю, подходящую для изготовления наркотика, выращивают и в теплицах, и под открытым небом. Ситуацию усугубляет то, что в последнее время все проще купить подходящие семена.

Денис Жулинс, глава Криминальной полиции Лудзенского участка Госполиции, подтвердил: коноплю выращивают на месте.

«В этом году мы изъяли почти пять килограммов высушенной марихуаны. Это огромное количество для такого небольшого городка как Лудза. Если бы я это сказал десять лет назад, в Лудзе никто бы не поверил».

В прошлом году на Лудзенском участке обнаружили пять конопляных «плантаций»: большая часть располагалась в удаленных местах, растения высадили в лесу или на заросшей территории.

Жулинс пояснил: бороться с теми, кто выращивает «травку», важно, поскольку, во-первых, это работа не с наркоманами, а с теми, кто производит и распространяет наркотики. «Во-вторых, там другие объемы, мы на месте изымаем сразу целый килограмм марихуаны. И это значит, что нам не придется изымать эти наркотические вещества в расфасованных по паре граммов дозах.

Хотя в обществе существует мнение, что марихуану выращивают или те, кто сам потребляет наркотики, или уже побывавшие в местах заключения люди, данные последних лет свидетельствуют: в такую деятельность вовлечены и латвийцы, у которых другие связи с преступным миром.

В последние годы полиция усилила борьбу с распространением наркотических веществ и в Латгале, и в других регионах Латвии, однако ситуация значительно не улучшилась.

Причина не только в росте числа употребляющих подобные вещества, но и отличии латвийского законодательства от норм других стран.

Молодежь думает: если марихуана разрешена, например, в Нидерландах, значит, она безвредна — и ее можно употреблять.

В поле зрения полиции округа попадали употребляющие различные наркотики 14-летние подростки, но большинству курящих «травку» — 16-17 лет.

Чтобы информировать и в какой-то степени защитить молодежь от распространения наркотиков, сотрудники полиции проводят регулярные рейды и в школах, и близ мест, где подростки развлекаются. Цель таких акций — прежде всего профилактика, отметил Жулинс. Он добавил, что в мероприятиях участвуют и полицейские, и кинологи со специально обученными собаками.

Рейды проводят и в Резекне. И результаты есть — расслабляться торговцам наркотиками не дают, уверил глава Криминальной полиции Резекненского участка Госполиции Виталий Подгайскис.

В Резекне — своя специфика: до конечного потребителя наркотики идут по более длинной, чем, например, в Риге, цепочке.

По словам Подгайскиса, в кафе и клубах никто наркотики направо и налево не продает. «Если бы продавали, у нас сразу была бы эта информация. Я говорил с владельцами ночных клубов, они против, поскольку с такими наркотиками могут быть связаны и другие преступные деяния», — пояснил он.

Полиция не скрывает: в Резекне есть места, где можно приобрести наркотики, в том числе и марихуану. Туда обычно пускают только знакомых и проверенных покупателей. Такие точки регулярно закрывают при содействии местных жителей, а продавцы отправляются в тюрьму.

В этом году в Резекне полиция обнаружила только две «плантации» конопли — в предыдущие годы их было больше. Хотя, где бы наркотики ни выращивали, они попадают и в школы, и в клубы, и в тюрьмы.

По словам Подгайскиса, не облегчает работу полиции и то, что наркотики можно приобрести через Интернет.

В 2015 году в Сейм была подана собравшая 10 тысяч подписей инициатива о декриминализации марихуаны. Парламентская комиссия по запросам ее отклонила — депутатов убедили приглашенные медики и специалисты сферы здравоохранения. Полиция согласна: легализация марихуаны — это путь в никуда.

LSM

