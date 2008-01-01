В Ротко центре можно будет посмотреть работы Петериса Мартинсона

Новости Культура | 5 января 2017 | 23:41

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Отмечая день рождения латвийского мастера керамики Петериса Мартинсона (1931 - 2013), в видеозале Даугавпилсского арт-центра им. Марка Ротко с 24 января до 6 февраля можно будет посмотреть аудиовизуальные свидетельства о художнике и его созданные работы.

2016 год в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко прошёл под памятным знаком 85-летия со дня рождения мастера керамики Петериса Мартинсона, организуя множество мероприятий, в том числе и I Латвийская Международная Биеннале по керамики награда им. Мартинсона.

Отмечая 28 января, это день рождения художника, и, модифицируя оставленное им наследство, в видеозале центра им. Ротко, в течении 2 недель можно будет посмотреть аудиовизуальные свидетельства, в которых увековечены его мысли и работы. Аудиовизуальные свидетельства составляют фрагменты журналов 70, 80 годов и документальный фильм с архива кинофотофонодокументов Латвии. Посмотреть можно будет и в видеоматериалах упомянутые работы „Poltavas pieskārieni” (1976 – 1980).

Приглашаем каждого, кто хочет делиться воспоминаниями или историческими свидетельствами (документы, фотографии, переписки, худ. работы) о Мартинсоне и поддержать центр им. Ротко в создании домашний экспозиции Петериса Мартинсона.

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