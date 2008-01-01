Новая услуга «Даугавпилс сатиксме» пользуется спросом

Новости Общество | 5 января 2017 | 17:23

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Развитие туризма – одно из приоритетных направлений деятельности Даугавпилсской думы. Предприятия и учреждения самоуправления стараются внести вклад в становление отрасли и популяризацию города. Свою лепту в преддверии Нового года вложило и муниципальное предприятие «Даугавпилс сатиксме». Старый трамвай, выпущенный Рижским вагоностроительным заводом в прошлом веке, сегодня считается раритетом. Подобные вагоны давно не используются, однако специалисты решили восстановить музейную редкость и приспособить для организации различных торжеств в непринуждённой, уютной обстановке.

Организаторы новой услуги предусмотрели практически всё для комфортного времяпровождения горожан и гостей Даугавпилса. Салон оборудован шкафчиками для хранения провизии, столешницами для приготовления еды. Стоит отметить, что в аренду сдаётся сам вагон, а напитки, закуски, музыкальное сопровождение – забота заказчика.

Состав участников мероприятия числом не более 24 человек, место посадки и высадки, маршрут, а также время поездки тоже определяет клиент. Один час аренды ретро - трамвая стоит 54,06 евро.

В планах предприятия сотрудничество с Агентством информации и развития туризма для проведения познавательных экскурсий: чтобы пассажиры не только наслаждались приятным общением, видами города, но и знакомились с его многовековой историей. По данным на сегодня услуга пользуется спросом: заявки на январь уже поступили. Заказать ретро - трамвай можно по тел. 654 33632.

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