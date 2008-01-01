Центр Латышской культуры получит пожертвование из США

Новости Экономика | 5 января 2017 | 16:36

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Сын архитектора Вернера Витанда, который живет в США, Эгилс Витандс выразил желание пожертвовать деньги в размере 11 тысяч евро Дому Единства. Автором, которого является его отец.

Депутаты Даугавпилсской думы на финансовом заседании рассмотрели этот вопрос и разрешили Центру Латышской культуры принять пожертвование. Данный вклад пойдет в издание книги о Доме Единства, а так же на создание картинной галереи.

Проектировщик Дома Единства является архитектор Вернер Витандс, который сумел соединить лучшие свойства функционализма и неоклассицизма. Первый камень был заложен 15 мая 1936 года, а уже 19 декабря 1937 года здание осветили и открыли.

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