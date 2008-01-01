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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
Гороскоп на день
Дева
24 августа
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Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.
Источник: ignio.com
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Новости Экономика | 5 января 2017 | 16:36
Центр Латышской культуры получит пожертвование из США
Сын архитектора Вернера Витанда, который живет в США, Эгилс Витандс выразил желание пожертвовать деньги в размере 11 тысяч евро Дому Единства. Автором, которого является его отец.
Депутаты Даугавпилсской думы на финансовом заседании рассмотрели этот вопрос и разрешили Центру Латышской культуры принять пожертвование. Данный вклад пойдет в издание книги о Доме Единства, а так же на создание картинной галереи.
Проектировщик Дома Единства является архитектор Вернер Витандс, который сумел соединить лучшие свойства функционализма и неоклассицизма. Первый камень был заложен 15 мая 1936 года, а уже 19 декабря 1937 года здание осветили и открыли.
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