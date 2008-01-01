С праздником!

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Гене ...

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и с ...

Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 января

Православное Рождество Христово

Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной и личной жизни.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
-23 .. -25 C
Утро
-23 .. -25 C
День
-20 .. -22 C
Вечер
-22 .. -24 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Автобусы и трамваи {142}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Экономика | 5 января 2017 | 16:36

Центр Латышской культуры получит пожертвование из США

D-fakti.lv

Сын архитектора Вернера Витанда, который живет в США, Эгилс Витандс выразил желание пожертвовать деньги в размере 11 тысяч евро Дому Единства. Автором, которого является его отец.

Депутаты Даугавпилсской думы на финансовом заседании рассмотрели этот вопрос и разрешили Центру Латышской культуры принять пожертвование. Данный вклад пойдет в издание книги о Доме Единства, а так же на создание картинной галереи.

Проектировщик Дома Единства является архитектор Вернер Витандс, который сумел соединить лучшие свойства функционализма и неоклассицизма. Первый камень был заложен 15 мая 1936 года, а уже 19 декабря 1937 года здание осветили и открыли.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 