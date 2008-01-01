Посещение учебных заведений в холодное время

Новости Общество | 5 января 2017 | 14:41

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Пришла долгожданная зима, и столбик термометра за окном опустился довольно низко за ноль. По информации метеорологов холодное время продолжится, поэтому управление образования Даугавпилса напоминает о безопасности детей и мероприятиях в сфере здоровья зимой.

По правилам Nr.610 Кабинета Министров, если температура воздуха составляет ниже -20 градусов, то учебное заведение могут не посещать ученики до 12 лет (1-5 классы), а если температура упала ниже -25 градусов, то ученики с 13 лет (с 6 класса) тоже могут не посещать учебное заведение. В случае если ученик опоздал на уроки из-за мороза, то это оправданное опоздание. К сожалению, на работников самих образовательных учреждений мороз не является причиной не выхода на работу.

Родители сами оценивают ситуацию на улице и решают, будет ли ребенок посещать образовательное учреждение, оценивая, сколько времени займет дорога до школы и обратно, и надо ли будет стоять на остановке общественного транспорта.

По правилам Nr.890 Кабинета Министров прогулки на свежем воздухе не организовываются детям, которые младше 3 лет, если температура воздуха ниже -10 градуса.

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