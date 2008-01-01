Выставка Александра Васильева задержится на неделю

Новости Культура | 5 января 2017 | 14:12

Пресс-фото Пресс-фото

Приватная, коллекционная выставка «Шарм моды эпохи Виктории» художника Русского театра, декоратора, искусствоведа и коллекционера Александра Васильева в Арт-центре Марка Ротко в Даугавпилсе задержится еще на неделю. Посмотреть ее можно будет до 29 января.

В ноябре прошлого года была открыта выставка коллекции Александра Васильева, которая характеризует эпоху, в которой властвовала королева, по имени Виктория. Благодаря сотрудничеству с фондом А. Васильева у посетителей будет возможность посмотреть выставку не до 22 января, как раньше планировалось, а до 29 января.

Выставка это уникальный проект с высокой художественной и культурной ценностью, которую можно впервые посмотреть в Восточной Латвии. Экспозицию составляют примерно 60 нарядов и бесчисленные аксессуары. Выставку дополняют масленые картины, которые создают атмосферу жизни и моды того времени.

D-fakti.lv