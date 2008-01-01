В ЛЦБ представлена выставка «Отблески Лудзы в картинах и фотографиях»

Новости Культура | 5 января 2017 | 13:30

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С 5 по 31 января в зале периодики Латгальской Центральной библиотеки будет представлена выставка рисунков на шелке «Отблески Лудзы в картинах и фотографиях». Выставка организуется в сотрудничестве с Лудзенской городской главной библиотекой.

Авторы представленных работ не профессиональные художницы, а члены общества пенсионеров города Лудзы «Для участия нет возраста». Идея создания рисунков появилась во время реализации проекта «Живи полноценно – живи хорошо в Лудзе». В ходе проекта было создано 16 картин под руководством художницы Наталии Лосане.

Как рассказала автор идеи Марика Чернявска, эти работы показывают самое драгоценное, вечные ценности города Лудзы. После того, как картины были написаны, начался следующий, не менее творческий этап – поиск стихов, воспоминаний об авторах строк, об изображенных объектах, изучение истории. В результате на выставке можно увидеть не только картины, но и мозаику воспоминаний об истории города Лудзы. Выставку дополняют фотографии Эдмунда Кадаковского.

Открытие выставки состоится 10 января в 14.00. В ходе мероприятия представится возможность пообщаться с авторами представленных работ и задать интересующие вопросы.

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