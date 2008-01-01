Онтонс смешит на рождество

Новости Латвия | 5 января 2017 | 12:19

Анатолс Каушкалис Анатолс Каушкалис

В конце прошлого года - 25 декабря - в городском доме культуры Краславский любительский театр представил комедию для взрослых «Онтонс и Рождество», поставленную по книге пьес Дансковите (Анита Лочмеле) «Онтанс и Анне». В многолетней истории Краславского любительского театра это 23-я премьера, поскольку репертуар меняется каждый год.

Хотя представление «Онтонс и Рождество» состоялось именно в день праздника, зал Краславского дома культуры был переполнен зрителями. Никто не ожидал такого большого наплыва людей - желающих посмотреть комедию было так много, что в зале в срочном порядке пришлось размещать дополнительные сидячие места, принеся все свободные стулья из других помещений учреждения. После представления люди выходили из зала в приподнятом настроении, потому что посмеялись от души.

Режиссер постановки Волдемарс Варславанс рассказал, что представление обязательно будет показано повторно в январе, однако конкретная дата пока неизвестна, потому что труппа большая и надо учитывать возможности каждого участника спектакля выступить в свободное от работы время. Именно поэтому премьера состоялась 25 декабря, а не днем позже, как сначала всем хотелось.

Волдемарс: «У нас есть актриса, которая работает по сменам, поэтому премьера прошла именно 25-ого. По поводу того, что зрителей, возможно, будет мало, мы особенно не волновались, потому что были уверены, что в этот день на постановку придет, по крайней мере, 100 человек обязательно, но в пять раз большее число зрителей мы никак не ожидали… Краславчане нас удивили!

В основе выбора именно этой даты для премьеры пьесы «Онтонс и Рождество» был также тот факт, что наш актер Александр Каденец недавно отпраздновал юбилей - 60 лет. Мы хотели поздравить своего коллегу как-то особенно, поэтому в данной пьесе для него была предусмотрена значительная роль, а после постановки мы его поздравили. Чтобы все успеть вовремя, был задан высокий темп работы, репетиции проходили даже по три раза в неделю, иногда репетировали с восьми вечера до поздней ночи.

В истории Краславского любительского театра это вторая постановка на латгальском языке. Наиболее важные роли в пьесе играли те, для кого говорить на латгальском не составляло труда. Но всем ли зрителям этот язык был понятен? Мы об этом подумали и не использовали балтинавский говор, постановка адаптирована для Краславы. Практически все события в пьесе «перенесены» именно в Краславу. Вместе с нами на сцене выступал также Удришский фольклорный коллектив «Рудзутака», потому что нам это было необходимо по сценарию – рижская невестка приехала в Краславу и хочет увидеть Рождество в духе предков. В пьесе много разных неожиданных событий, но, так как мы еще раз покажем наш спектакль, подробно обо всем я не буду рассказывать».

Волдемарс утверждает, что для него в работе режиссера самое сложное – это выбор репертуара, чтобы ролей хватило всем 13 участникам труппы. Есть хороший материал для пяти-шести ролей, но что делать остальным? Поэтому самое трудное - найти подходящий материал, драматургию. Чаще всего он выбирает комедии, реже - другие жанры.

«Режиссировать было нетрудно»,- признался Волдемарс, «потому что в нашем любительском театре работают опытные актеры, которые прошли большую школу и хорошо знают друг друга. Когда найден материал, распределение ролей проходит без труда. В этот раз были небольшие изменения, потому что Эдуардс Дановскис в этом году не участвовал – такое у нас было соглашение. Одну роль сыграл молодой актер Антон Сакович, для которого эта пьеса стала дебютом».

О реквизитах для своих представлений заботятся сами участники коллектива. В этот раз они жарили котлеты, варили горох и делали все, чтобы накрыть этнографический стол, соответственно оформить сцену, подготовить костюмы и маски. Сюжет пьесы не просто интересен, а увлекателен. Следите за рекламой, если хотите увидеть эту постановку.

kraslavasvestis.lv