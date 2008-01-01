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Новости Происшествия | 5 января 2017 | 11:46

В Латгалии годовалая девочка отравилась крысиным ядом

Пресс-фото

Представитель СНМП Инга Витола рассказала, что в Латгалии годовалая девочка отравилась крысиным ядом.

Ребенок ползал между диваном и стеной, где обнаружил коробку, в которой находились капсулы крысиного яда. Девочка успела погрызть из капсул, но, по счастью, это было вовремя замечено. В итоге, ребнок попал в больницу с отравлением.

Всего за прошедшие сутки медики "скорой помощи" выезжали на 1261 вызов, 211 из которых были связаны с различными травмами.

focus.lv

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