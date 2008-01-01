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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
Гороскоп на день
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19 февраля
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Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию - жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 5 января 2017 | 11:46
В Латгалии годовалая девочка отравилась крысиным ядом
Представитель СНМП Инга Витола рассказала, что в Латгалии годовалая девочка отравилась крысиным ядом.
Ребенок ползал между диваном и стеной, где обнаружил коробку, в которой находились капсулы крысиного яда. Девочка успела погрызть из капсул, но, по счастью, это было вовремя замечено. В итоге, ребнок попал в больницу с отравлением.
Всего за прошедшие сутки медики "скорой помощи" выезжали на 1261 вызов, 211 из которых были связаны с различными травмами.
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