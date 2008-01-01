В Даугавпилсе пройдут бесплатные консультации по головной боли

Новости Общество | 5 января 2017 | 11:00

Пресс-фото Migrena Пресс-фото Migrena

Принимая во внимание заинтересованность жителей со всей Латвии, специалисты по головной боли в Даугавпилсе, организовали дополнительную бесплатную консультацию и в январе. Одновременно можно консультироваться в онлайн.

Подать заявку можно, позвонив по телефону 26575884 каждый день с 13:00 до 16:00 (кроме четверга). Так же январские консультации пройдут в Риге, Юрмале и Лиепае.

В свою очередь, если вас регулярно мучают головные боли, но в ближайшее время попасть к специалисту нет возможности, со специалистом по головной боли также можно связаться в интернете. Задать свой вопрос специалистам можно на страничке компании в Facebook, Facebook.com/MigrenaHelp в разделе писем.

Целью консультаций Латвийского общества головной боли “Migrena Help” является, образования общества о причинах возникновения головной боли и способах, как получить необходимую помощь. Более подробная информация о компании доступна по адресу Facebook.com/MigrenaHelp.

D-fakti.lv