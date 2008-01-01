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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
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Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 5 января 2017 | 10:49
В Латгалии произошли две аварии, трое пострадали
За 4 января на дорогах Латвии был зарегистрирован 161 случай дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек. Было составлено 425 административных протоколов, в их числе 52 за превышение скорости, 2 за вождение в нетрезвом виде и 3 за агрессивную езду, сообщает Государственная полиция.
4 января 2017 года в 7:00, в Ливанском крае (в Ерсикской волости, Арини), мужчина 1960 г.р., управляя автомобилем Opel Vectra Caravan, столкнулся с автомобилем Scania, которым управлял мужчина 1961 г.р. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Opel Vectra Caravan, который с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
В 10:35, в Даугавпилсском крае (в Малиновской волости в Маленьких Кокинах), женщина 1981 г.р., управляя автомобилем Renault Megane, столкнулась с движущимся напротив автомобилем Nissan X-Trail, которым управлял мужчина 1940 г.р. С полученными травмами в медицинское учреждение были доставлены пассажирка автомобиля Nissan и водитель автомобиля Renault Megane.
D-fakti.lv
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