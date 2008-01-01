В Латгалии произошли две аварии, трое пострадали

Новости Происшествия | 5 января 2017 | 10:49

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За 4 января на дорогах Латвии был зарегистрирован 161 случай дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 26 человек. Было составлено 425 административных протоколов, в их числе 52 за превышение скорости, 2 за вождение в нетрезвом виде и 3 за агрессивную езду, сообщает Государственная полиция.

4 января 2017 года в 7:00, в Ливанском крае (в Ерсикской волости, Арини), мужчина 1960 г.р., управляя автомобилем Opel Vectra Caravan, столкнулся с автомобилем Scania, которым управлял мужчина 1961 г.р. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Opel Vectra Caravan, который с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В 10:35, в Даугавпилсском крае (в Малиновской волости в Маленьких Кокинах), женщина 1981 г.р., управляя автомобилем Renault Megane, столкнулась с движущимся напротив автомобилем Nissan X-Trail, которым управлял мужчина 1940 г.р. С полученными травмами в медицинское учреждение были доставлены пассажирка автомобиля Nissan и водитель автомобиля Renault Megane.

D-fakti.lv