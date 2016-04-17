С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -23 .. -25 C
- Утро
- -23 .. -25 C
- День
- -20 .. -22 C
- Вечер
- -22 .. -24 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0589 ()
|GBP
|0.8565 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.7475 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Автобусы и трамваи {142}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 января 2017 | 09:55
Общество «Erfolg» приглашает в Грецию
Общество «Erfolg» Приглашает принять участие в проекте по молодежному обмену в Греции «ACTIVATE YOUR SOFT SKILLS».
В проекте могут принять участие молодые люди возрасти с 18 до 30 лет, включая и тех молодых людей, которые в данный момент наработают или не учатся.
Даты активности: 17.04.2016-26.04.2016
Цел проекта подчеркнуть важность «Мягких» навыков в современном мире и в особенности в поисках работы а также развить эти навыки у молодых людей. Как способ обучения в данном проекте будет использоваться театральное искусство.
Программа:
Создания Europass CV
Написания сценария
Мастерская YOTHPASS
Презентаций
Экскурсий и др…
Чтобы принять участие в отборе кандидатов нужно заполнить анкету по этой ссылке или пишите, на электронную почту erfolg_partner@outlook.com до 17 декабря.
Участие в проекте бесплатное. Расходы на дорогу будут покрыты частично.
Более подробная информация:
Общество „ERFOLG”
Михоэлса 7Даугавпилс
тел.: 20371892, 65420019
www.erfolg.lv
D-fakti.lv
Добавить комментарий