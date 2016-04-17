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Новости Общество | 5 января 2017 | 09:55

Общество «Erfolg» приглашает в Грецию

Пресс-фото Erfolg

Общество «Erfolg» Приглашает принять участие в проекте по молодежному обмену в Греции «ACTIVATE YOUR SOFT SKILLS».

В проекте могут принять участие молодые люди возрасти с 18 до 30 лет, включая и тех молодых людей, которые в данный момент наработают или не учатся.

Даты активности: 17.04.2016-26.04.2016

Цел проекта подчеркнуть важность «Мягких» навыков в современном мире и в особенности в поисках работы а также развить эти навыки у молодых людей. Как способ обучения в данном проекте будет использоваться театральное искусство.

Программа:

Создания Europass CV
Написания сценария
Мастерская YOTHPASS
Презентаций
Экскурсий и др…

Чтобы принять участие в отборе кандидатов нужно заполнить анкету по этой ссылке или пишите, на электронную почту erfolg_partner@outlook.com до 17 декабря.

Участие в проекте бесплатное. Расходы на дорогу будут покрыты частично.

Более подробная информация:

Общество „ERFOLG”
Михоэлса 7Даугавпилс
тел.: 20371892, 65420019
www.erfolg.lv

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