Общество «Erfolg» приглашает в Грецию

Новости Общество | 5 января 2017 | 09:55

Пресс-фото Erfolg Пресс-фото Erfolg

Общество «Erfolg» Приглашает принять участие в проекте по молодежному обмену в Греции «ACTIVATE YOUR SOFT SKILLS».

В проекте могут принять участие молодые люди возрасти с 18 до 30 лет, включая и тех молодых людей, которые в данный момент наработают или не учатся.

Даты активности: 17.04.2016-26.04.2016

Цел проекта подчеркнуть важность «Мягких» навыков в современном мире и в особенности в поисках работы а также развить эти навыки у молодых людей. Как способ обучения в данном проекте будет использоваться театральное искусство.

Программа:

Создания Europass CV

Написания сценария

Мастерская YOTHPASS

Презентаций

Экскурсий и др…



Чтобы принять участие в отборе кандидатов нужно заполнить анкету по этой ссылке или пишите, на электронную почту erfolg_partner@outlook.com до 17 декабря.

Участие в проекте бесплатное. Расходы на дорогу будут покрыты частично.

Более подробная информация:

Общество „ERFOLG”

Михоэлса 7Даугавпилс

тел.: 20371892, 65420019

www.erfolg.lv

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