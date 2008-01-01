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Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
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Новости Спорт | 5 января 2017 | 09:48
Подведены итоги 2016 года по карате
В конце декабря в Русском лицее состоялось мероприятие, посвящённое подведению итогов деятельности даугавпилсской Академии карате “LFSKA” за 2016 год.
В первой части мероприятия состоялось праздничное занятие карате и фотосессия под руководством президента “LFSKA” Андрея Комара (6 дан), в котором приняли участие ученики и мастера из всех отделений и групп Академии.
При подведении итогов было отмечено, что 2016 год был годом 37 – летия карате в Даугавпилсе, поэтому большинство мероприятий Академии были приурочены к этой праздничной дате.
Академия карате “LFSKA” в 2016 году организовала и провела в городе Даугавпилс два международных турнира по карате: “Daugavpils Fortress”, где наши каратисты из Академии заняли 6 первых, 10 вторых и 1 третье место в своих подгруппах, а также третье место в борьбе за главный приз “Grand Prix Daugavpils Fortress” и “Baltic Funakoshi Cup”, где у наших каратистов 1 первое, 4 вторых и 6 третьих мест. Было отмечено также успешное выступление спортсменов из даугавпилсской Академии на турнирах различного уровня в Латвии и других странах, плодотворное сотрудничество с латвийскими и международными организациями карате, развитие информационной среды Академии и многое другое.
На мероприятии впервые был озвучен текущий рейтинг спортсменов Академии сезона 2016 – 2017 года, где лидер на сегодня Александра Петровска.
Затем в торжественной обстановке были вручены ученические сертификаты юным каратистам, которые накануне выдержали квалификационные экзамены на KYU (ученические степени), имеющие в “LFSKA” международную аккредитацию.
Памятными кубками были отмечены Виталий Горшечников и Эрик Медников за успешное совмещение прогресса в карате и достижениями в других видах общественной деятельности.
В заключении Андрей Комар рассказал об основных этапах пути и достижениях наших каратистов за 37 лет истории карате в Даугавпилсе, отметив также, что современное карате, основанное на традиционных ценностях восточных воинских искусств, формирует у каратистов сильный и целеустремлённый характер, гармонично развивает физически и приобщает к загадочному миру восточной культуры и философии. Поэтому сегодня карате не только яркий и популярный вид спорта, но и увлекательное занятие для людей различного возраста.
Даугавпилсская Академия Карате “LFSKA” благодарит своих партнёров и спонсоров за сотрудничество и поздравляет всех с Новым 2017 годом!
Подробнее об итогах деятельности Академии Карате ”LFSKA” за 2016 год читайте на домашней странице Академии: www.karateshotokan.lv
LFSKA
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