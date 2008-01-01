Четверг, 5 января: будет морозно и пойдет снег

Новости Латвия | 5 января 2017 | 09:16

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Сегодня в Латвии еще сохранится остаточное влияние циклона. Но, хотя ветер и будет интенсивно поднимать позёмку, собственно снегопад и метель при переменной облачности ожидаются не столь сильными, как накануне. Исключение – курземская сторона Рижского залива: там нападает еще 6-9 см снега. Видимость на дорогах ухудшится, само дорожное покрытие будет заснеженным и обледенелым.

Ветер дует северо-восточный, северный 6-11 м/сек, в Курземе и Видземе порывами до 15-19 м/сек, на побережье до 20-23 м/сек.

Температура воздуха упала и еще понизится, в западной части страны к середине дня будет не выше -7..-12 градусов, на востоке до -10..-15 градусов.

В Риге пасмурно с прояснениями, возможен небольшой снег. Северо-восточный, северный ветер 7-12 м/сек, порывами до 15-18 м/сек, к ночи он усилится до 20 м/сек. Температура воздуха составит -10.. -12 градусов.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя рассказала LTV7: по предположениям синоптиков, в ночь на пятницу будет еще холоднее, температура воздуха понизится до -20 градусов. А на выходных и до -25. Но это в Латгалии, тогда как в Курземе в субботу и воскресенье, благодаря облачности, будет не настолько морозно.

Прогнозируется, что морозы в Латвии продержатся еще минимум две недели.

LSM