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Новости Происшествия | 4 января 2017 | 20:00
В квартире найдены тела мужа, жены и 9-месячного ребенка
В минувший вторник, 3 января, в одной из квартир социального дома в Добеле были найдены тела мужчины и женщины, а также 9-месячной девочки. Возможно, родители скончались еще 27 декабря, а ребенок позже от голода или обезвоживания. Еще трое детей в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу. Дети плакали и кричали, однако никто из соседей не сообщил об этом в полицию и не пришел им на помощь.
Начальник Госполиции Интс Кюзис на пресс-конференции не мог скрыть своего возмущения и досады, рассказывая о трагедии в Добеле. По его словам, две недели назад жительница Добеле уехала из города, оставив в доме дочь 1993 г.р. , ее мужа 1966 г.р., а также детей в возрасте девяти месяцев, трех, четырех и пяти лет. Вернувшись, она стучала в двери, однако ей никто не открывал. Из открытого окна доносились детские крики и плач, тогда она вызвала полицию.
Прибывшие полицейские вызвали спасателей, те через окно пробрались в дом и открыли двери. В кровати обнаружили тела мужчины и женщины, под кроватью находилось тело 9-месячной девочки. Остальные дети в срочном порядке были госпитализированы: у них констатировали обезвоживание, также дети были голодны. В последний раз супругов видели 27 декабря, вероятно, в этот же день они скончались.
Известно, что ранее семья была признана неблагополучной, однако позже ситуация в семье изменилась в лучшую сторону. Начат уголовный процесс. Причины смерти супругов устанавливаются. Не исключается версия наркотической передозировки.
Глава Госполиции рассказал, что он до сих пор в шоке от того, что произошло в Добеле. "Это вопиющее безразличие. Нельзя приставить полицию к каждой семье. Но можно вовремя сообщать о своих подозрениях в полицию. Хорошо, что вернулась бабушка, и удалось спасти троих детей. Страшно даже представить, что случилось бы, не вернись она 3 января", — резюмировал Кюзис.
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