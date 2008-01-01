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Сегодня все простое, знакомое и полезное будет у вас вызывать однозначную реакцию - жуткую скуку. Если хотите провести этот день весело, придется здорово напрячь воображение.
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Новости Латвия | 4 января 2017 | 18:38
Уже заплачено 100 000 евро налога за иностранные номера
Автовладельцы за несколько дней 2017 года заплатили почти 100 тысяч евро в виде налога за иностранные номера на своих машинах. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.
По его словам, часть владельцев машин заплатили налог сразу за год.
“Почти 100 тысяч евро водители уже заплатили, причем 20 человек заплатили налог сразу за год, сразу тысячу евро, то есть они прикинули и решили, что им так будет выгоднее. Есть, наверное, те, кто не принял еще решение – перерегистрировать машину на латвийские номера или заплатить налог. Не делать ни то, ни другое я не советую – штраф 400 евро”, - предупредил Голубев.
Напомним, автомобилисты, которые ездят на машинах с иностранными номерами и имеют декларированное место жительства в Латвии, с 1 января должны платить налог в размере 1000 евро в год. При этом у них есть возможность выбрать временную регистрацию в Латвии, что для большинства владельцев машин с иностранными номерами может быть выгоднее.
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