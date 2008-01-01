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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
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Новости Культура | 4 января 2017 | 18:03
Состоится открытие фотовыставки ректора ДУ в Ливанах
Во вторник 10 января в 16:00 в Центре искусства и ремесленничества Латгалии в Ливанах пройдет открытие фотовыставки «15 кадров мира». Автором выставки является ректор Даугавпилсского университета, академик Арвид Баршевский.
На выставке будут показаны 15 моментов в красочных фотографиях, которые запечатлела фотокамера. На многих фотографиях человек связан с природой: грузовики встречают восход солнца на Польских дорогах или взгляд ребенка из долины реки Даугава. Человек не в состоянии разрушить эту красоту.
Автор выставки подчеркивает: «Задача фотографа захватить и запечатлеть тот момент, который он видит, чтобы потом показать его другим людям. Самое сложное это увековечить настоящие эмоции человека, а не заставленные. Если человек видит, что его фотографируют, он начинает позировать. На этой выставке будут представлены те работы, на которых, по моему мнению, удалось запечатлеть настоящие эмоции человека».
D-fakti.lv
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