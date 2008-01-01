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Новости Культура | 13 января 2017 | 12:08

В Даугавпилсе зазвучат «Серебряные колокола»

daugavpils.lv

12 – 15 января этого года в Даугавпилсе пройдёт 12-й Международный фестиваль духовной музыки «Sudraba zvani» («Серебряные колокола»).

Главным событием фестиваля второй раз станет Рожественский конкурс молодых исполнителей, который состоится 12 января в Даугавпилсском музыкальном училище им. Станислава Брока. В нём примут участие более 70 певцов (возраст до 16 лет) из разных городов Латвии. Результаты будут оглашены в конце того же дня, в 18:00 в концертном зале Дома Единства.

В пятницу, 13 января, с 10:00 в Доме Единства начнётся традиционный конкурс ансамблей и хоров Международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола». Конкурс продлится до воскресенья, 15 января. В этом году в нём участвует 70 коллективов, которые померятся силами в 16 различных категориях. Выступление конкурсантов оценит международное жюри. Лучшие коллективы смогут побороться за главную награду конкурса – Grand Prix.

Параллельно конкурсам в рамках фестиваля пройдёт много различных концертов в Доме Единства, Даугавпилсском музыкальном училище им. С. Брока и храмах. За время 4-х дней фестиваля выступят свыше 150 участников (солистов, ансамблей и хоров). В общей сложности это порядка 3 000 певцов из Беларуси, Эстонии, Казахстана, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Финляндии и Украины.

Открытие фестиваля состоится 13 января в 19:00, а конкурс Grand Prix и закрытие фестиваля – 15 января в 15:00.

Фестиваль организован Управлением культуры Даугавпилсской городской думы в сотрудничестве с Даугавпилсским центром латышской культуры и Даугавпилсским музыкальным училищем С.Брока.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

daugavpils.lv

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