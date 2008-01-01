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Новости Происшествия | 2 января 2017 | 12:18
Задержан предполагаемый преступник, зверски избивший подростка в Резекне
Полиции удалось по горячим следам задержать предполагаемого преступника, который по версии следствия, 21 декабря напал на подростка, возвращавшегося домой после празднования нового года в школе, проинформировала портал 46.lvпредставитель полиции Ксения Белова.
Подозреваемым в данном происшествии стал молодой человек 2001 года рождения. Он не попадал ранее в поле зрения полиции. К подозреваемому применена мера пресечения не связанная с арестом. Начат уголовный процесс.
Полиция благодарит всех, кто отозвался и помогал в опознании и поимке преступника. Благодаря отзывчивости жителей города, занявшим активную гражданскую позицию, полиции удалось очень быстро раскрыть данное преступление.
Как уже сообщал портал 46.lv, вечером 21 декабря, в районе здания Резекненского городского суда, предположительно группа лиц, напала на подростка, возвращавшегося с празднования Нового года в школе. Подросток получил серьезные травмы, в числе которых несколько лицевых переломов. Для оказания медицинской помощи хирургического характера, пострадавшего пришлось транспортировать в Ригу.
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