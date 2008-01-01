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Новости Латвия | 2 января 2017 | 10:47
У резекненцев будет возможность выучить белорусский язык
В преддверии Нового года Резекненская 3-я средняя школа порадовала очередным приятным открытием, и это было открытие белорусского кабинета. Как сказала директор школы Лидия Остапцева, «сегодня ставим точку в процессе создания кабинета».
Вот уже почти десять лет как в нашем городе активно действует белорусское общество под руководством учителя Резекненской 3-й средней школы по русскому языку и литературе Людмилы Григорьевны Стец, и уже пять лет как был создан белорусский ансамбль «Сузорье», который очень быстро стал неотъемлемой частью всех многонациональных культурных мероприятий нашего города. Словом, вошли стремительно и остались надолго. А теперь вот уже второй год в качестве прекрасной творческой поддержки для «Сузорья» возник и активно действует молодёжный ансамбль «Пралески».
Однако основная тема на сегодня – это кабинет, где в течение всех этих лет в учебные часы проходили уроки русского языка и литературы, а по вечерам и в выходные дни – различные увлекательные занятия белорусов нашего города. Здесь же постепенно накапливались и какие-то материалы, связанные с белорусским творчеством, традициями, культурой – прекрасные расписные рушники, туристические карты, книги на белорусском языке или о Беларуси, удивительные изделия из соломы и многое-многое другое. И вполне естественно возник вопрос, как же это всё сохранить и, желательно, преумножить? Вот так и возникла идея переоборудовать этот кабинет, чтобы он помимо учебного класса совмещал в себе ещё и выполнение функций хранителя белорусской культуры в Резекне. Разумеется, Резекненская городская дума во главе с мэром Александром Барташевичем, а также Управление образования и его руководитель Арнольд Дрелинг ни одного мгновения не сомневались в том, что идею нужно поддержать.
Сейчас в кабинете новая мебель, секции, встроенные шкафы, где располагаются накопленные за десять лет богатства. Наверняка к ним прибавятся и полученные в этот день подарки, и в первую очередь подаренная директором школы Лидией Остапцевой стопка книг – учебников белорусского языка, о которых Людмила Григорьевна давно уже мечтала, так как планирует организовать внеклассные занятия по изучению белорусского языка. И это очередное подтверждение того, что мечты сбываются, особенно под Новый год.
Следует подчеркнуть, что это событие важно не только для небольшой группы людей, именуемых белорусами Латвии. Оно в очередной раз подтверждает, что богатство нашей страны и нашего города в частности – это люди. Творческие, неравнодушные, активные. Самые настоящие патриоты, без излишнего пафоса и прикрас. Как отметила Людмила Григорьевна: «Я переживаю, если говорят что-то плохое о Беларуси, но я также переживаю, если плохо отзываются о Латвии. Мне одинаково дороги и любимы обе эти страны». Она так и живёт, ежедневно подтверждая свои слова конкретными делами. Чего Людмила Стец и её коллектив ждёт от наступающего года? В мае 2017 года Резекненское белорусское общество будет отмечать десять лет своей деятельности, и к этой дате, 18 мая, в Латгальском посольстве «GORS» планируется приятный сюрприз для ценителей белорусской культуры. Следите за рекламой!
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