Понедельник, 2 января: на дорогах к вечеру будет скользко

Новости Латвия | 2 января 2017 | 09:17

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Обильных осадков в начале новой недели в Латвии не ожидается, но дождь сменится снегом, прогнозируют метеорологи. Местами, особенно в Видземе, снег будет сильным, может сформироваться сплошной его покров.

Облачность ожидается переменная с прояснениями, особенно частыми ночью. Температура воздуха составит -1..+4 градуса, к вечеру похолодает до -4. Местами, особенно поздним вечером и в ночь на вторник, дороги станут скользкими.

Ветер умеренный западный и северный, в западной части на Курземском побережье порывами до 15 м/сек.

В Риге время от времени - осадки, слабый западный ветер сменится в течение дня умеренным северным, северо-западным, температура воздуха +1..+2 градуса.

LSM