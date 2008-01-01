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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 января
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Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 1 января 2016 | 19:53
В середине будущей недели ожидаются сильные морозы
В середине недели за метелью последует сильный мороз и порывистый ветер, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.
2 января во многих районах ожидается снегопад, а в ночь на среду прогнозируется самая сильна с начала зимы метель.
В среду вечером и в ночь на четверг скорость северного, северо-восточного ветра порывами составит 14-19 метров в секунду, на морском побережье до 23 метров.
Сильный ветер принесет арктический воздух - в четверг, первый школьный день после каникул, столбики термометров опустятся до -12..-17 градусов, а температура комфорта при сильном ветре составит -20 градусов.
В субботу снова возможна метель, за которой последует небольшая оттепель.
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