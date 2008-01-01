С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 января
Новый год, Всемирный день мира
Именины:
Лаймнесис, Солвита, Солвия / Григорий, Илья
Гороскоп на день
Дева
24 августа
- 23 сентября
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- День
- 4 .. 6 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0541 ()
|GBP
|0.8562 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|64.3 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Автобусы и трамваи {142}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
6. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
7. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
8. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
9. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 1 января 2016 | 19:38
В Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда
В новогоднюю ночь в больницы доставлены четыре человека, пострадавших во время салюта, в том числе двое детей, сообщает ЛЕТА.
В целом последний день 2016 года и первые часы нового года прошли сравнительно спокойно, трагических происшествий не зарегистрировано, люди получили различные бытовые травмы, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
В Латгале в руках у 13-летнего мальчика вспыхнула петарда, а в Курземе во время салюта 11-летний мальчик получил удар инородным телом в глаз. Оба доставлены в больницу.
В Риге в больницу попал 42-летний мужчина, которому петарда попала в голову. В Земгале мужчина, запуская петарду, получил ожог ладони. Также он, будучи пьяным, неудачно упал, сломав щиколотку.
28-летняя женщина на общественном праздновании Нового года получила по голове пустой бутылкой от шампанского и также попала в больницу.
Врачи оказали помощь также девятилетнему мальчику, который отравился алкоголем. Серьезные травмы получили четверо мужчин, в пьяном состоянии упавшие с лестниц.
Вчера Служба неотложной медицинской помощи получила 1266 вызовов, в том числе 247 были связаны с травмами. По словам Букши, количество травм примерно равно обычному в выходные дни.
Добавить комментарий