Новогодний теракт в ночном клубе Стамбула: убито 39 человек, десятки раненых

Новости В мире | 1 января 2016 | 19:27

AFP AFP

В ночь на 1 января в ночной клуб в Стамбуле ворвался вооруженный злоумышленник и начал расстреливать посетителей и охрану, сообщают зарубежные масс-медиа.

В результате нападения было убито 39 человек и ранено около 70. По турецкому телевидению прозвучало, сообщает ВВС, что человек, наряженный Сантой, открыл огонь по людям, находившимся в одном из самых знаменитых ночных клубов Стамбула – «Рейна» в районе Ортакой. Сообщалось, что напали двое. Позднее стало известно, что террорист был лишь один. Выдвигается версия о причастности исламских радикалов из группировки ИГИЛ к этому инциденту.

По словам главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, полиция ищет убийцу:

"Охота на террориста идет полным ходом. Полиция начала операцию. Мы надеемся, что злоумышленник будет захвачен в ближайшее время", - сказал он.

Согласно первично прозвучавшей информации, атака произошла примерно в 1:30 по местному времени (23:30 по Гринвичу). В момент стрельбы в клубе насчитывались сотни отдыхающих. Многие из них прыгали в Босфор, чтобы избежать гибели под пулями.

"Это была бойня, поистине нечеловеческая дикость", - сказал Сойлу.

Пострадавший клуб очень популярен у туристов - 15 из погибших оказались иностранцами. Пока опознан 21 погибший.

В распоряжении Консульского департамента МИД ЛР пока нет информации о том, не пострадали ли кто-то из жителей Латвии в теракте, выяснило по телефону Latvijas radio.

Как сообщает ВВС, Стамбул был перед новогодними праздниками приведен в состояние повышенной готовности к любым террористическим атакам, на улицы города было выведено 17 тысяч сотрудников полиции.

Сразу после ЧП владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил журналистам, что о возможности терактов турецкие правоохранительные органы предупреждала разведка США: «Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это».

Турецким СМИ запрещено распространять информацию о случившемся, за исключением официальных релизов. Аналогичное предупреждение было сделано властями Турции журналистам после недавнего убийства российского посла.

LSM