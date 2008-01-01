Новогоднее поздравление премьера Мариса Кучинскиса

Новости Латвия | 1 января 2016 | 19:21

LSM LSM

Добрый вечер, жители Валмиеры и Даугавпилса! Приветствую жителей Лиепаи, Алуксне, Вентспилса и Елгавы! Здравствуйте, рижане! Доброго вечера всем жителям Латвии! Это момент, когда многие из вас в кругу семьи и, может быть, друзей сидят за праздничным столом и считают последние минуты уходящего года. И я тоже в этот вечер нахожусь в своем сельском доме в окрестностях Валмиеры и вместе с семьей размышляю о том, что было сделано и что не сделано в этом году. Этим вечером вы тоже перебираете воспоминания и оцениваете, как прошел этот год: хорошо или не совсем, а затем ... А затем погадайте о будущем счастье, увидьте желаемое и поверьте в него. И все получится. Так должно быть!

Уходит 98-й год со дня основания Латвийского государства. Год, в котором были успехи и, конечно же, ошибки тоже. Латвия в этом году стала страной-участницей Организации экономического сотрудничества и развития, хотя в начале года было много тех, кто в средствах массовой информации громко отрицал такую возможность. Вопреки их прогнозам – мы там!

В этом году правительство, наконец, сделало первые шаги в направлении реформирования системы образования и здравоохранения. Первые шаги — это всегда трудно, не хватает опыта, отсутствует поддержка, но нужно идти и идти. Нужно принимать решения, которые неизбежно вызовут волны критики. Обычно критикуют те, кому самим не хватило смелости. Те, кто долго стоял в стороне в удобной позе, посмеивался и молчал, кто никогда и ничего не хотел делать. Правительство делает все возможное, чтобы сделать качественное медицинское обслуживание доступным для каждого жителя Латвии.

Бюджет на следующий год будет первым, в котором выделенное здравоохранению финансирование будет больше, чем до кризиса. Первый шаг, который позволяет говорить о том, что мы делаем систему здравоохранения более доступной и более безопасной. Только первый шаг! Только первый, за которым будут следующие!

Правительство реформирует систему образования, чтобы каждый ученик, который вместе со своей семьей живет в отдаленной части Латвии, при поступлении в университет был конкурентоспособным по сравнению со сверстниками-рижанами. Является ли это невозможным обещанием? Нет, это возможность для нас! Недавнее тестирование знаний латвийских школьников показало, что среди государств мира мы занимаем место в середине общей таблицы результатов, в то время как латвийские школьники, которые учатся в Риге, могут конкурировать с лидерами в этом тесте – учащимися Сингапура! Мы должны реформировать сеть школ и сделать качественное образование доступным для всех. Неталантливых детей не бывает! Есть только система, которая не предназначена для развития способностей детей и помощи им на пути к своей мечте. У нас есть талантливые учителя, им необходимо создавать условия для работы на благо нашего будущего. Этот путь является единственным для построения справедливой и сплоченной Латвии, создания государства, которому можно доверять.

Я упомянул допущенные в этом году ошибки. Я знаю, что политики обычно не склонны открыто говорить об ошибках, я нарушу эту традицию. Политика должна быть открытой.

Что касается минимальных социальных взносов и изменения налога с микропредприятий, долгое время я был убежден, что это хорошее и справедливое решение. К сожалению, реальная предпринимательская деятельность гораздо сложнее, чем это предусматривают законы, и прежнее регулирование микропредприятий для некоторых стало схемой для оптимизации налогов. Так не должно быть!

Вторая проблема: что делать предприятиям, работающим в провинции далеко от Риги, которые хотят работать, но не могут обеспечить полную занятость всех работников в течение 12 месяцев подряд, но должны каждый месяц уплачивать обязательные взносы социального страхования с минимальной заработной платы? Они не могут себе это позволить, и готовы двигаться в направлении бизнеса с "зарплатами в конвертах".

Я не хочу искать виновных, поскольку надо двигаться вперед. Изменения налоговых норм потушили надвигающийся пожар, который мог начаться уже завтра, 1 января.

Латвийскую налоговую систему ждут серьезные реформы, и они уже включены в планы правительства и коалиции. Цель – создание простой, легко понятной, справедливой налоговой системы, которая будет и защищать тех, кто не принимает участия в рынке труда, и придавать решимости тем, кто боится бюрократии. Изменится должны все! Государственные учреждения должны быть гибкими, быстро реагирующими, поскольку идеи начинающих тоже нельзя упускать.

Следующий год для нас многообещающий. Значительное финансирование из европейских фондов, придавая новый импульс оказавшейся в условиях кризиса строительной отрасли, создаст новые рабочие места и окажет позитивное влияние на развитие экономики Латвии. Наша задача состоит в том, чтобы использовать эти инвестиции европейских фондов для развития экономики государства и повышения ее экспортного потенциала.

И еще – не верьте тем, кто обещает сделать все легко, быстро и сразу. Я тоже хочу быстро, легко и сразу, однако понимаю, что так не бывает. История учит, что мудрость маленького народа в том, чтобы не давать ошибаться тем, кто находится у власти. Будьте рядом!

Дорогие соотечественники!

Латвийское государство — это не его президент, не премьер-министр, не депутаты. Латвийское государство это мы все вместе. Все вместе, независимо от того, в каком уголке Латвии или мира мы живем, независимо от того, на каком языке мы говорим дома! Воспоминания, сомнения, надежды на будущее, разочарования и радости – если все это связано с Латвией, то смело считайте себя своими! Каждый голос должен быть услышан, если в нем звучит надежда на свою страну, свою Латвию! Давайте уважать себя и быть верными свободной Латвии!

Счастливого Нового года всем нам! Боже, благослови Латвию!

LSM