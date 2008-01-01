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Новости Латвия | 1 января 2016 | 19:18

Новогоднее поздравление президента Латвии и первой леди страны

LSM

Президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне в совместном обращении поздравили Латвию с наступлением 2017 года, пожелав смелых идей, их реализации, а также уделив особое внимание семьям.

Президент Латвии: «Добрый вечер, Латвия! Несколько минут до конца года мы хотим поздравить вас и пожелать вам всего наилучшего в новом 2017 году!

Сегодня вечером мы отмечаем праздник в кругу своей семьи и своих близких. Встреча Нового года является традицией, которая объединяет все поколения и национальности. Это момент, когда мы оглядываемся назад на достижения и желаем друг другу здоровья, благополучия и успехов в Новом году.

В этом году мы встречались с жителями Латвии во многих местах и каждый раз убеждались, насколько замечательные люди и насколько крепкие семьи живут в Латвии! Нашей главной опорой являются близкие - в них мы находим вдохновение и силу».

Супруга президента Латвии: «В нашей семье прошедший год был полон различных переживаний. Мы также в трудную минуту почувствовали силу, рожденную положительными мыслями сограждан, истинной человеческой поддержкой и чувством дружного плеча. 

Тем не менее, самая важная новость в этом году была очень радостной - мы дождались рождения первого внука. Огромная радость за каждого новорожденного ребенка в Латвии. В каждом младенце мы видим, как зарождается и развивается будущее народа Латвии». (В изначальном русском тексте, присланном нам Канцелярией президента, было - «латышского народа». Сверившись с латышским оригиналом, Rus.lsm.lv привел перевод в соответствие с ним.)

Президент Латвии: «Каждый из нас созидает Латвию своими делами, мыслями и намерениями как здесь на месте, так и в целом мире. Мы должны войти в новый год с новыми целями, большей уверенностью в себе и смелостью принимать решения.

Латвия должна раскрыть свой потенциал. Это наша главная задача в новом году. Мы должны обеспечить, чтобы наши умные мысли, смелые идеи и большие планы стали реальностью. Мы будем видеть и ценить то, чего мы уже достигли.

Важно, чтобы государство создало бы такие предпосылки, которые дали бы возможность выражать наши таланты, и чтобы наша предприимчивость принесла бы свои плоды. Способствовать этому - мое обязательство».

Супруга президента Латвии: «Важно держаться вместе. Уважение и забота друг о друге поможет нам достичь все новых рубежей. Пусть с нами пребудет взаимное доверие и вдохновение!»

Президент Латвии: «Пожелаем счастья тем людям, которые верили нам, поддерживали нас и помогали на нашем пути – своей семье, коллегам по работе, соседям и друзьям. Оценим же то, что рядом живет столько много людей, которых заботит то, как мы живем, для которых важно то, насколько безопасна и развита наша страна.

Будем помнить, что сила и мудрость, которые будут необходимы в будущем году для роста Латвии, рождаются в наших взаимоотношениях. Легкость и чувство общности кануна нового года возьмем с собой в Новый год и будем дарить их друг другу каждый день!

С Новым Годом!». 

LSM

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