Даугавпилсский край подпишет протокол о сотрудничестве с партнерами из Германии

Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 19:56

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С целью подписать протокол о намерениях сотрудничества с Даугавпилсской думой, с 4 по 6 января в Даугавпилсском крае будут гостить представители Интернационального союза Германии.

В рамках визита, 5 января запланировано посещение управления Науенской волости, Науенской основной школы и дошкольного учреждения “Rūķītis”. Так же состоится встреча с представителями Социальной службы и сиротского суда, и обсуждение планов на следующий период договора.

Протокол о сотрудничестве будет подписан 6 января в Даугавпилсской краевой думе, который предусматривает обмен молодежи в мероприятиях Латвии и Германии, повышение профессиональной компетентности специалистов и обмен опытом между приемными семьями.

D-fakti.lv