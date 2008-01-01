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Новости Экономика | 30 декабря 2016 | 18:26

Вывоз мусора для латвийцев резко подорожает

D-fakti.lv

С 1 января 2017 года ставка за вывоз тонны бытовых отходов на полигоны вырастет в два раза и составит 35 евро. Для клиентов это означает повышение платы за вывоз несортированных отходов примерно на 15-20%, прогнозирует Latvijas Zaļais punkts (LZP), сообщает ЛЕТА.

Прогноз представителей предприятий по вывозу мусора еще более пессимистичен – тарифы вырастут на 30%, пишет Diena.

По мнению директора LZP Каспара Закулиса, сэкономить можно, сортируя отходы, так как сортированный мусор налогом не облагается.

Delfi

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