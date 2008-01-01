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Новости Происшествия | 30 декабря 2016 | 17:21

В Медумской волости сбили пешехода

Пресс-фото

29 декабря в Медумской волости водитель не увидел пешехода на проезжей части и сбил его, сообщает Государственная полиция.

29 декабря в 19:09 в Даугавпилсском крае, Медумской волости, на 6-ом км от Медуми в сторону Зарасая, автомобиль Škoda Octavia, водитель которого был 1980 г.р. мужчина, сбил пешехода, мужчину 1976.г.р., который находился на проезжей части дороги. Обе персоны доставлены в медицинское учреждение.

В свою очередь, в Даугавпилсе на перекрестке улиц 18. Новембра и Андрея Пумпура в 11:30 водитель автомашины BMW, мужчина 1988 года рождения, пренебрег правилами дорожного знака «Уступи дорогу». В результате чего врезался в автомашину VW, водителем которой был мужчина 1973 года рождения. В столкновении пострадал водитель VW.

D-fakti.lv

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