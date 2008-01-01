В Вараклянах у женщины изъяли контрабанду

Новости Происшествия | 30 декабря 2016 | 16:31

REUTERS/Scanpix REUTERS/Scanpix

Вчера, 29 декабря в Вараклянах у одной женщины были изъяты контрабандные сигареты и жидкость с запахом алкоголя, сообщает LETA.

29 декабря около 13:30 работники полиции изъяли у женщины 1962 г.р. 145 сигарет с Российскими акцизными марками и 13.5 литров жидкости с характерным запахом алкоголя.

Документов на возможный алкоголь у женщины не было.

D-fakti.lv