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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 16:09
На швейной фабрике в Краславе украсили рабочие места
В ожидании Рождества и Нового года на краславском предприятии «Немо» состоялся конкурс «Самое красивое рабочее место». Швейная фабрика «Немо» работает с 1971 года, но такой конкурс был организован впервые в ее истории.
Работникам предприятия идея конкурса понравилась, и они очень старательно оформили свои рабочие места, используя фантазию и навыки рукоделия – большая часть украшений была изготовлена своими руками, например, разные снежинки из белой бумаги.
В конкурсе участвовали все работники предприятия, в свою очередь, в оценивании приняло участие меньше людей - за понравившееся украшенное рабочее место проголосовало 168 работников. Чтобы оценка была объективной, нельзя было голосовать за свое рабочее место.
На рождественском мероприятии, организованном на предприятии, лауреатам конкурса были вручены призы за три наиболее привлекательно оформленных рабочих места. 1-ое место занял 2-ой поток производственного цеха, 2-ое место - 4 поток, 3 место - группа подготовки к производству.
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