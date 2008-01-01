Юбилейный КВН удался

Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 14:40

Юрис Рога Юрис Рога

В Краславском доме культуры 28 декабря состоялась новогодняя игра Клуба веселых и находчивых (КВН) средней школы «Варавиксне». Это мероприятие стало уже традиционным, и в этом году прошла юбилейная игра.

Юбилейную игру в переполненном зале дома культуры проводил основатель КВНа в средней школе «Варавиксне» Андрей Якубовский, который признался, что 20 лет прошли фантастически быстро. Поэтому игра этого года для команд была особенно ответственной, это знали все, кто в этот вечер поднимался на сцену. В новогодней игре КВН вниманию зрителей свои шутки представили три команды - ученики старших классов средней школы «Варавиксне», выпускники этого учебного заведения и команда родителей школы. Всего 35 человек, которые выступили как одна большая команда, потому что работа жюри на новогодней игре КВН является формальной. Но именно жюри в этот вечер распределяло и вручало подарки!

Мероприятие было юбилейным, поэтому оно отличалось от предыдущих – было более многообразным, всего было три конкурса - приветствие, студенческие миниатюры и выступления в свободном стиле. Шуток тоже было больше, поэтому игра продолжалась дольше, но зрители в зале наверняка не заметили этого факта. Субъективно всем показалось, что КВН закончился очень быстро, а бесконечные аплодисменты и смех подтвердили - юбилейное мероприятие удалось на славу, позитивные эмоции на следующий год накоплены. Члены жюри также признали, что юбилейный КВН прошел удачно!

- Андрей, как все начиналось?

- В 1996 году мы получили приглашение от Даугавпилсского русского лицея участвовать в игре КВН, туда мы отправились со своей командой и поняли, что можем играть в КВН и в своей школе. Первые годы были звездными: в 1997 году мы стали победителями Даугавпилсской лиги КВН, в 1998 году – чемпионами Латвийской школьной лиги, тогда мы играли в Риге. В том же году состоялось несколько других выездных игр.

То, что видит зритель, для всех нас, по правде говоря, связано со многими трудностями и огромной работой. Один я не справился бы, но у меня есть отзывчивые помощники. Назвать всех поименно просто невозможно, но, в первую очередь, хочу поблагодарить человека за звуковым пультом - это наш учитель спорта Иван Лукша. Между прочим, когда-то в КВН играли учителя, но их сменила команда родителей учеников. Если меня не поддерживали бы коллеги, которые многое прощают детям, занятым в КВН, то, у меня, конечно, ничего не получилось бы. С самых первых игр КВН пишет сценарий и работает в жюри Анжела Семенова – безусловно, она является специалистом в этой сфере. Конечно, и сами участники команд КВН вкладывают большую работу, ведь именно они радуют зрителей.

- Почему новогоднюю игру жюри не оценивает?

- Когда есть победители и проигравшие, возникают отрицательные эмоции, поэтому мы уже давно против того, чтобы жюри оценивало новогоднюю игру КВН. Но этот факт не влияет на дух соревнований, все равно каждая команда хочет выглядеть лучше своих конкурентов, и внутреннее состязание существует. Я знаю, что после КВНа они будут обсуждать игру и анализировать, какой номер был лучшим, а какой - более слабым, но победителями являются все.

- Кто обычно является зрителем новогоднего КВНа?

- Публика разная. Всегда приходят родители, друзья учеников, соседи, другие люди, но главный зритель - это, конечно, молодые люди. Не только из Краславы, молодежь приезжает к своим знакомым из других мест. В КВНе средней школы «Варавиксне» периодически играют ученики из гимназии и студенты Рижского государственного техникума. Уже 20 лет команды средней школы «Варавиксне» поднимаются на сцену перед Новым годом, сначала им хватало места в школьном актовом зале, но желающих посмотреть на игру становилось все больше, и всем мест уже не доставало. Последние 12 лет новогодний КВН проходит в доме культуры, и этот зал всегда переполнен.

- Наверное, многие хотят участвовать именно в новогоднем КВНе? Каковы критерии отбора?

- В нашей школе проходят игры КВН для 9-10-х классов и 11-12-х классов. В команде новогоднего КВН обычно участвуют ученики 12-х классов, которые сами решают, надо ли приглашать кого-то из других классов или можно обойтись своими силами. Сегодня в составе школьной команде на сцене играли также два ученика 11-х классов. В свою очередь, участники команды родителей играют уже давно.

kraslavasvestis.lv