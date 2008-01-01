Для проведения праздников в Даугавпилсе появился праздничный трамвай

Новости Общество | 30 декабря 2016 | 13:50

daugavpils.lv daugavpils.lv

В предновогодний вечер AS “Daugavpils satiksme” предлагает жителям и гостям Даугавпилса новую услугу – аренда трамвайного вагона середины прошлого века выпущенного Рижским вагоностроительным заводом.

Этот трамвайный вагон предусмотрен для разных дружеских мероприятий, во время которых будет возможность посидеть в домашней атмосфере в кругу друзей и коллег, насладится любимыми напитками, смотря на проскальзывающие виды Даугавпилса и получать позитивные эмоции.

В вагоне можно организовать праздничное мероприятие до 24 человек – в вагон встроены 8 столиков и возможность слушать музыку.

Заявки можно подать по телефону 65433632

D-fakti.lv