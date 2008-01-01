В Даугавпилсской региональной больнице поздравляли детей и взрослых

Новости Общество | 30 декабря 2016 | 13:21

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29 декабря в Даугавпилсской региональной больнице прошло сразу два праздничных мероприятия. Первыми поздравления от научно-развлекательного центра «ZINOO Daugavpils» и «Доктора Клоуна» принимали маленькие пациенты детского отделения.

Для работников «ZINOO Daugavpils» это первый опыт общения с больными малышами, но, похоже, не последний. Им удалось увлечь ребят демонстрацией всевозможных опытов. Ну кому не интересно узнать, как сварить суп из воздушных шариков или надуть их не раздувая щёк, создать вулкан или облако в пластиковой бутылке. Известное во всём мире движение «Доктор Клоун» пользуется заслуженной популярностью. В Даугавпилсе уже три года работает отделение этой благотворительной организации. Ещё Клоуна называют врачевателем, доктором души, способным скрасить пребывание в больнице, оказать психологическую помощь пациентам разного возраста.



По истине праздничная атмосфера царит во всех отделениях и структурах больницы, а их до полусотни. Повсюду видны приметы предстоящих торжеств. Все украшения медработники делали своими руками зачастую из подручных материалов. Тут и снеговик из одноразовых стаканчиков, и ёлка из яичных упаковок, и городок «Зимняя сказка», камины, лесные обители, новогодний костёр, витражи. Все эти работы стали участниками ежегодного конкурса на лучшее оформление отделений и структур крупнейшей больницы региона, где работают не только высокопрофессиональные, но и творческие специалисты.

В тот же день, 29 декабря, чествовали победителей и лауреатов оформительского конкурса. С праздником их поздравили руководители города и больницы, музыканты и солисты джазовой студии Центра латышской культуры под управлением Арнольда Гринберта. Комиссия оценивала работы по четырём номинациям: самая красивая ёлка, композиция, художественное новшество и общее оформление структуры. Лучшими признаны творения детского отделения, отделения туберкулёза и лёгочных заболеваний, 2-го хирургического отделения и хозяйственной службы соответственно. Остальные номинанты отмечены поощрительными призами. Вручая подарки, 1-й заместитель председателя Даугавпилсской думы Янис Дукшинскис отметил, что позитивные эмоции снимают усталость, помогают справляться с недугами и проблемами. Он пожелал также коллективу использовать свой оформительский талант в общегородском конкурсе.

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