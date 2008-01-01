В праздничные выходные будет осенняя погода

Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 12:47

Delfi.lv Delfi.lv

В праздничные выходные в Латвии еще будет осенняя погода, а со следующей недели начнется постепенное похолодание. Ожидаются снегопады и метели, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает LETA.

31 декабря и 1 января будет пасмурно, во многих районах пройдет небольшой или моросящий дождь. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, в Курземе и Видземе — 14-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5…+8 градусов.

Delfi.lv