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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 декабря
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Сегодняшний день вам лучше провести на заднем плане. Пусть на ваше мнение никто не обращает внимания, зато и за последствия плохо продуманных действий отвечать придется не вам.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 12:47
В праздничные выходные будет осенняя погода
В праздничные выходные в Латвии еще будет осенняя погода, а со следующей недели начнется постепенное похолодание. Ожидаются снегопады и метели, свидетельствует прогноз Global Forecast System, сообщает LETA.
31 декабря и 1 января будет пасмурно, во многих районах пройдет небольшой или моросящий дождь. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, в Курземе и Видземе — 14-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5…+8 градусов.
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