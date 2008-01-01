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Новости Спорт | 30 декабря 2016 | 11:54

Прошли первые соревнования в помещениях

7sport.lv

22 декабря в Даугавпилсе впервые прошли соревнования по спортивному ориентированию в помещениях.

В новом корпусе ДУ около 80 спортсменов с этажа на этаж преодолевали дистанцию. Участники преодолевали две дистанции и по сумме двух стартов были определены победители.

Победители соревнований:

- Милда Маковецкайте (S16)
- Стефания Зайцева (S21)
- Илона Грицане (S40)
- Олег Сизов (V16)
- Максим Петров (V21)
- Валерий Барановский (V40)

7sport.lv

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