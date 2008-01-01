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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 декабря
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Сегодня небольшое умственное усилие - и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 30 декабря 2016 | 11:54
Прошли первые соревнования в помещениях
22 декабря в Даугавпилсе впервые прошли соревнования по спортивному ориентированию в помещениях.
В новом корпусе ДУ около 80 спортсменов с этажа на этаж преодолевали дистанцию. Участники преодолевали две дистанции и по сумме двух стартов были определены победители.
Победители соревнований:
- Милда Маковецкайте (S16)
- Стефания Зайцева (S21)
- Илона Грицане (S40)
- Олег Сизов (V16)
- Максим Петров (V21)
- Валерий Барановский (V40)
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