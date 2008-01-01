Прошли первые соревнования в помещениях

Новости Спорт | 30 декабря 2016 | 11:54

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22 декабря в Даугавпилсе впервые прошли соревнования по спортивному ориентированию в помещениях.

В новом корпусе ДУ около 80 спортсменов с этажа на этаж преодолевали дистанцию. Участники преодолевали две дистанции и по сумме двух стартов были определены победители.

Победители соревнований:

- Милда Маковецкайте (S16)

- Стефания Зайцева (S21)

- Илона Грицане (S40)

- Олег Сизов (V16)

- Максим Петров (V21)

- Валерий Барановский (V40)

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