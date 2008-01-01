Титул "Человек Европы в Латвии" получил уроженец Даугавпилса Андрис Амбайнис

Новости Общество | 30 декабря 2016 | 11:29

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Имя Андриса Амбайниса назвали во время голосования сами жители Латвии. Его работа - яркий пример того, как достижения латвийской науки могут прозвучать во всем мире.

Андрис Амбайнис – родился и вырос в Даугавпилсе, его отец Янис Амбайнис руководил заводом химволокна. Выпускник 12-й средней школы продолжил образование в Латвийском, затем – в Калифорнийском университетах.

10 лет назад Амбайнис вернулся в Латвию с мечтой развернуть на родине перспективное направление квантовых вычислений и помочь талантливым студентам начать свой путь в науке. Теперь у профессора есть научная группа, которая работает над созданием квантового компьютера в Латвии и успешно конкурирует в этой теме с учеными самых престижных европейских вузов.

Daugavpils.lv