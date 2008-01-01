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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 декабря
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Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 30 декабря 2016 | 11:29
Титул "Человек Европы в Латвии" получил уроженец Даугавпилса Андрис Амбайнис
Имя Андриса Амбайниса назвали во время голосования сами жители Латвии. Его работа - яркий пример того, как достижения латвийской науки могут прозвучать во всем мире.
Андрис Амбайнис – родился и вырос в Даугавпилсе, его отец Янис Амбайнис руководил заводом химволокна. Выпускник 12-й средней школы продолжил образование в Латвийском, затем – в Калифорнийском университетах.
10 лет назад Амбайнис вернулся в Латвию с мечтой развернуть на родине перспективное направление квантовых вычислений и помочь талантливым студентам начать свой путь в науке. Теперь у профессора есть научная группа, которая работает над созданием квантового компьютера в Латвии и успешно конкурирует в этой теме с учеными самых престижных европейских вузов.
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