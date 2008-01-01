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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 декабря
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 09:03
В пятницу, 30 декабря будет пасмурно, местами пройдет дождь
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 30 декабря на большей территории страны сохранится пасмурная погода, местами пройдут дожди.
Как отмечают метеорологи, 30 декабря будет дуть западный, юго-западный ветер, в Курземе порывы составят до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +2..+6 градусов.
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