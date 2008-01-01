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Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 декабря

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Новости Латвия | 30 декабря 2016 | 09:03

В пятницу, 30 декабря будет пасмурно, местами пройдет дождь

LETA/Edijs Pālēns

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 30 декабря на большей территории страны сохранится пасмурная погода, местами пройдут дожди.

Как отмечают метеорологи, 30 декабря будет дуть западный, юго-западный ветер, в Курземе порывы составят до 9-14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +2..+6 градусов.

Delfi.lv

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