С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 декабря
Именины:
Илгона, Солвейга / Николай, Семён, Софья
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли. А то унесет еще в тридевятое царство.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 декабря 2016 | 20:06
Генеральное консульство России благодарит за сочувствие и поддержку
Дорогие жители Латгалии, дорогие даугавпилчане! Благодарим вас за сочувствие и поддержку, оказанные в свете последних трагических событий – убийства в Анкаре российского посла А.Г.Карлова и катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.
Спасибо всем небезразличным, кто в эти дни приносил цветы и зажигал свечи, оставлял записи в книге соболезнований, сочувствовал родственникам и близким погибших и просто в эти тягостные минуты был мыслями и сердцем с Россией и российским народом.
Генеральное консульство РФ
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