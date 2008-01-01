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Новости Общество | 29 декабря 2016 | 20:06

Генеральное консульство России благодарит за сочувствие и поддержку

Преесс-фото

Дорогие жители Латгалии, дорогие даугавпилчане! Благодарим вас за сочувствие и поддержку, оказанные в свете последних трагических событий – убийства в Анкаре российского посла А.Г.Карлова и катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем.

Спасибо всем небезразличным, кто в эти дни приносил цветы и зажигал свечи, оставлял записи в книге соболезнований, сочувствовал родственникам и близким погибших и просто в эти тягостные минуты был мыслями и сердцем с Россией и российским народом.

Генеральное консульство РФ

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