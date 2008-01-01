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Новости Общество | 28 декабря 2016 | 20:06

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Delfi.lv

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Генеральное консульство России в Даугавпилсе поздравляет Вас с наступающим Новым 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!

К сожалению, високосный 2016 год был очень сложным, полным трагических событий. Однако, тем больше наша вера в то, что наступающий 2017 год будет лучше, принесет нам спокойствие, гармонию, благополучие. Тем решительнее наш настрой на дальнейшее плодотворное сотрудничество, развитие отношений и активизацию контактов.
Искренне желаю, чтобы все трудности и неприятности остались в прошлом году, а Новый 2017 год изобиловал добрыми переменами, новыми горизонтами, хорошим настроением, радостью, счастьем, принес исполнение желаний и претворение в жизнь самых смелых и полезных идей.
 

Генеральный консул России Олег Рыбаков

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