Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
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Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если вам осточертело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушения.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 29 декабря 2016 | 18:42
Мошенники выманили у доверчивых крестьян около 240 тонн зерна
Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении четырех лиц, которые за короткий период выманили и похитили у крестьянских хозяйств и частных лиц 237 тонн зерна.
Весной 2016 года информация о мошенничестве поступила от нескольких крестьянских хозяйств. Группа людей, выдававших себя за представителей одного из предприятий, предлагала фермерам купить у них зерно.
Указанные лица предлагали более высокую цену, чем в среднем на рынке. После того как покупатели получали зерно, о чем подписывали соответствующую накладную, обещая оплатить покупку в течение пяти дней, продавцам больше не удавалось с ними связаться и получить деньги.
Полиция выяснила, что четверо мужчин, которые выдавали себя за скупщиков зерна, использовали для мошенничества специально созданную фирму. Полученное от фермеров зерно они на следующий же день перепродавали, а с поставщиками рассчитываться не планировали.
В целом в результате мошенничества пострадали шесть юридических лиц, в основном крестьянские хозяйства, а также три физических лица. Общий ущерб от действия мошенников составил более 32 000 евро.
Подозреваемыми по делу признаны мужчины 1973, 1976, 1985 и 1990 года рождения. Все они уже имеют судимости за кражи и другие преступления имущественного характера. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.
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