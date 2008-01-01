Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 декабря
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Илгона, Солвейга / Николай, Семён, Софья
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Вы, подобно Летучему Голландцу, все время в пути, и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас сносило малейшим дуновением ветерка.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 декабря 2016 | 18:06
В новогодние дни ограничат движение транспорта
В связи с новогодними мероприятиями в Даугавпилсе с 12:00 31 декабря до 11:00 2 января вводятся ограничения движения автотранспорта в центре города.
Схема движения – в приложении № 1396.
Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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