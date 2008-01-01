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Новости Культура | 29 декабря 2016 | 17:34

Приглашаем на конкурентоспобную выставку литовского текстиля

rothkocenter.com

Выставка под названием Конкурентоспобная выставка Литовского текстиля «Традиция и современность. Балтийские знаки в текстиле» организована в контексте проекта «Разный текстиль», ежегодно проходящей под эгидой Текстильной секции Каунасского отделения Союза художников Литвы, начиная с 2009-го года. Миссия проекта – распространение идеи художественного текстиля в регионах Литвы, а также в прилегающих к ней территориях соседних стран, расположенных в отдалении от культурных центров.

Тема выставки – актуализация национального культурного наследия Литвы, а также всего Балтийского региона в целом. От начала времен вомприятие визуальных форм продвигалось от одной эпохи к другой. Изменение контекста порождает иное визуальное смысловое содержание. “Давно известное” открывается снова, возрождаясь в значимых, священных, вечных вещах. Старые формы и образы переплетаются с рациональным и духовным опытом, обнаруживая новые аспекты и создают знаки настоящего времени, а также образ новой культуры.

Художественные работы, представленные на выставке выступают в качестве семантических носителей знаков, указывающих на культурное и духовное наследие народов Балтии. В различных современных контекстах стилизованные древние балтийские символы и знаки (свастика, крест, круг и т.д.) приобретает еще один смысл, дополненный историческими, социальными, политическими коннотациями. Зашифрованные изображения приглашают посетителей выставки к поиску развернутых интерпретаций Балтийских знаков – не только посмотреть на знаки с современной точки зрения, но и поделиться ассоциирующимися с ними историями.

Участники проекта: Люция Банайтиене, Дангуоле Бечелюте-Чачавичиене, Дангуоле Брогиене, Зинаида Иркте Даргиене, Милда Дулките, Гитана Эвсейчикайте-Сауразиене, Дануте Она Йонелиене, Бируте Каупайте-Доминайте, Виргиния Кирвилиене, Люция Куджмиене, Инга Лаужоните, Рута Нарвидиене, Ирена Пилиутите, Бируте Сарапиене, геновайте Саснаускиене, Аушра Седлевичуте, Марийона Синкевичиене, Она Сташкевичиене, Дануте Валентайте.

Руководитель проекта: Бируте Сарапиене

Организатор: Каунасское отделение Ассоциации художников Литвы.

rothkocenter.com

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