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Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 20:49

Стали известны кандидаты в номинации «Популярный спортсмен года»

daugavpils.lv

В конце года в Даугавпилсе будут награждены лучшие спортсмены, которые в течение года достигли высоких показателей и популяризировали Даугавпилс и Латвию.

Комиссия оценила всех претендентов, но у горожан есть возможность проголосовать за своего любимого спортсмена. До 9 января 16:00 на страничке департамента Спорта и молодежи в фейсбуке можно оставить свой голос за популярного спортсмена. Победителем голосования станет тот, кто наберет больше Like на страничке в фейсбуке.

После оценки комиссии, на номинацию «Популярный спортсмен» выдвинуты следующие спортсмены:

1. Денис Петровволейбол;
2. Никита Масюкборьба;
3. Денис Васильевфигурное катание;
4. Анастасия Григорьеваборьба;
5. Элизабет Лимановскашахматы;
6. Анастасия Кравченокпляжный волейбол;
7. Екатерина Ермальнокаборьба;
8. Анджей Лебедевспидвей;
9. Валерия Петровалегкая атлетика;
10. Дмитрий Юркевичлегкая атлетика;
11. Норберт Дульбинскийгребля;
12. Артур Шкутансгребля;
13. Максим Богдановспидвей;
14. Артем Рудневфутбол;
15. Том Швансволейбол;
16. Харальд Регжаволейбол;
17. Эвандер Сервутбокс;
18. Неллия Михеевафехтование;
19. Имант Лещевхоккей;
20. Вадим Кожевниковтяжелая атлетика;
21. Артур Спруктстриатлон.

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