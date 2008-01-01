Стали известны кандидаты в номинации «Популярный спортсмен года»

Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 20:49

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В конце года в Даугавпилсе будут награждены лучшие спортсмены, которые в течение года достигли высоких показателей и популяризировали Даугавпилс и Латвию.

Комиссия оценила всех претендентов, но у горожан есть возможность проголосовать за своего любимого спортсмена. До 9 января 16:00 на страничке департамента Спорта и молодежи в фейсбуке можно оставить свой голос за популярного спортсмена. Победителем голосования станет тот, кто наберет больше Like на страничке в фейсбуке.

После оценки комиссии, на номинацию «Популярный спортсмен» выдвинуты следующие спортсмены:

1. Денис Петров – волейбол;

2. Никита Масюк – борьба;

3. Денис Васильев – фигурное катание;

4. Анастасия Григорьева – борьба;

5. Элизабет Лимановска – шахматы;

6. Анастасия Кравченок – пляжный волейбол;

7. Екатерина Ермальнока – борьба;

8. Анджей Лебедев – спидвей;

9. Валерия Петрова – легкая атлетика;

10. Дмитрий Юркевич – легкая атлетика;

11. Норберт Дульбинский – гребля;

12. Артур Шкутанс – гребля;

13. Максим Богданов – спидвей;

14. Артем Руднев – футбол;

15. Том Шванс – волейбол;

16. Харальд Регжа – волейбол;

17. Эвандер Сервут – бокс;

18. Неллия Михеева – фехтование;

19. Имант Лещев – хоккей;

20. Вадим Кожевников – тяжелая атлетика;

21. Артур Спруктс – триатлон.

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