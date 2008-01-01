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Новости Спорт | 29 декабря 2016 | 20:49
Стали известны кандидаты в номинации «Популярный спортсмен года»
В конце года в Даугавпилсе будут награждены лучшие спортсмены, которые в течение года достигли высоких показателей и популяризировали Даугавпилс и Латвию.
Комиссия оценила всех претендентов, но у горожан есть возможность проголосовать за своего любимого спортсмена. До 9 января 16:00 на страничке департамента Спорта и молодежи в фейсбуке можно оставить свой голос за популярного спортсмена. Победителем голосования станет тот, кто наберет больше Like на страничке в фейсбуке.
После оценки комиссии, на номинацию «Популярный спортсмен» выдвинуты следующие спортсмены:
1. Денис Петров – волейбол;
2. Никита Масюк – борьба;
3. Денис Васильев – фигурное катание;
4. Анастасия Григорьева – борьба;
5. Элизабет Лимановска – шахматы;
6. Анастасия Кравченок – пляжный волейбол;
7. Екатерина Ермальнока – борьба;
8. Анджей Лебедев – спидвей;
9. Валерия Петрова – легкая атлетика;
10. Дмитрий Юркевич – легкая атлетика;
11. Норберт Дульбинский – гребля;
12. Артур Шкутанс – гребля;
13. Максим Богданов – спидвей;
14. Артем Руднев – футбол;
15. Том Шванс – волейбол;
16. Харальд Регжа – волейбол;
17. Эвандер Сервут – бокс;
18. Неллия Михеева – фехтование;
19. Имант Лещев – хоккей;
20. Вадим Кожевников – тяжелая атлетика;
21. Артур Спруктс – триатлон.
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