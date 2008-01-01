Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 декабря
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Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 декабря 2016 | 15:35
В Резекненском бэби-боксе оставили мальчика
В четверг, 29 декабря в 1:50 в Резекненском бэби-боксе оставили мальчика. Мальчик весит 2,8 кг, состояние ребёнка удовлетворительное, — информируют представители больницы.
Сейчас ребёнок размещён в детское отделение Резекненской городской больницы.
Бэби-бокс открыт в Резекне уже с ноября 2012 года. Вскоре после его открытия там был оставлен новорождённый, которого позже забрала его бабушка.
В феврале этого года в Резекненском бэби-боксе также был оставлен мальчик.
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