В Резекне горело здание, площадью 500м2

Новости Происшествия | 29 декабря 2016 | 15:31

Пресс-фото Пресс-фото

За прошедшие выходные с 24 декабря по 27 декабря этого года, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 97 вызовов — 50 на тушение пожара и 26 на спасательные работы. В свою очередь, 50 вызовов были ложными, сообщают представители ГПСС.

Самый большой пожар в праздничные выходные разразился в воскресенье, 25 декабря:

В 7:07 утра был получен вызов на Атбривошанас аллею в Резекне, где горело двухэтажное бесхозное здание, площадью 500м2.

На тушение пожара ушло более девяти часов.

rezekneszinas.lv