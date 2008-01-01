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Новости Происшествия | 29 декабря 2016 | 15:31

В Резекне горело здание, площадью 500м2

Пресс-фото

За прошедшие выходные с 24 декабря по 27 декабря этого года, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила 97 вызовов — 50 на тушение пожара и 26 на спасательные работы. В свою очередь, 50 вызовов были ложными, сообщают представители ГПСС.

Самый большой пожар в праздничные выходные разразился в воскресенье, 25 декабря:

В 7:07 утра был получен вызов на Атбривошанас аллею в Резекне, где горело двухэтажное бесхозное здание, площадью 500м2.

На тушение пожара ушло более девяти часов.

rezekneszinas.lv

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